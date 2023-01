Wegen Schimmelbildung: Hersteller ruft Zimtsterne zurück

Dieses Produkt ist betroffen. −Foto: Lebensmittelwarnungen.de

Weil das Produkt möglicherweise von Schimmelbildung betroffen ist, ruft der Kiebitzhof seine Zimtsterne zurück. Betroffen ist die Charge 2343 (Karton:32202343). Verkauft wurde das Produkt unter anderem in Bayern.









Demnach habe das Unternehmen bei einer Routinekontrolle festgestellt, dass die Restfeuchtigkeit erhöht ist. Vom Verzehr des Produkts wird daher abgeraten. Der Verzehr von verschimmeltem Essen kann Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen, so Kiebitzhof.



Betroffene können das Produkt in das Geschäft, in dem es gekauft worden ist, zurückbringen und erhalten den Kaufpreis zurück.

− els