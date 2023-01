Wegen Delta: Erste Landkreise haben Quarantäneregeln angepasst

Einige Landkreise haben kürzlich die Quarantäneregeln verschärft. Teils mussten sich vollständig Geimpfte Kontaktpersonen isolieren. Nun hat die Staatsregierung die Empfehlung wieder gelockert.



Die Delta-Variante des Coronavirus treibt vielen Gesundheitsexperten die Sorgenfalten ins Gesicht. RKI-Chef Lothar Wieler mahnt etwa wegen der schnellen Ausbreitung des Virustyps zur Vorsicht, während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schon vor einem "Sorgenherbst" warnt. Und obwohl noch gar keine absolute Sicherheit besteht, dass die erstmals in Indien aufgetretene Mutation auch gefährlicher ist, hatten erste Landkreise wegen ihr schon die Quarantäneregeln verschärft. So mussten teilweise selbst vollständig Geimpfte nach einem Kontakt mit der Delta-Variante in Quarantäne.



Nun allerdings die Kehrtwende: Wie das Bayerische Gesundheitsministerium auf Anfrage erklärt, spricht es nun nicht mehr generell eine Empfehlung zur Quarantäne aus, wenn Geimpfte oder Genesene in Kontakt mit der Delta-Variante kommen. Der Grund ist eine neue Marschroute aus dem RKI.

