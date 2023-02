Wegen Corona: Deutlich weniger Jobangebote für Uni-Absolventen

Auch Akademiker haben es durch Corona schwer. In Bayern gibt es über ein Fünftel weniger Jobangebote für Hochschulabsolventen.



Dass Hochschulabsolventen es mit dem Start in die Berufskarriere aktuell schwer haben, weiß man auch bei der Bundesagentur für Arbeit. "Wer jetzt vor dem Bachelor-Abschluss steht, kann sich überlegen, weiterzustudieren und sich über Masterangebote zu informieren", sagt eine Sprecherin. Schließlich sei die Zahl der neuen Stellenangebote für Akademiker in Bayern seit Beginn der Corona-Krise um über ein Fünftel gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen.



Bis März 2020 - vor Corona - sei der Arbeitsmarkt für Akademiker noch "sehr gut" gewesen. "Im Frühjahr 2020 kam es zu einem Einbruch auf dem bayerischen Arbeitsmarkt, der auch zum Jahresende noch fortbesteht. Das betrifft natürlich auch den Berufseinstieg von Hochschulabsolventen", erklärt eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit. Der Grund: Viele Unternehmen haben ihr zufolge Kurzarbeit angemeldet, fahren einen Sparkurs oder haben einen Einstellungsstopp verhängt. "Zudem warten viele ab, bis sich die Auftragslage stabilisiert."

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?