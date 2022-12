Was ab Montag wo gilt: Gesundheitsministerium veröffentlicht Liste

−Symbolbild: Sebastian Gollnow/dpa

Das Gesundheitsministerium hat am Sonntag die Liste veröffentlich, was ab Montag wo gilt. Die Liste basiert auf den Daten des Robert-Koch-Instituts. Entscheidend ist die Zahl der Neuinfektionen.



In Ostbayern entlang der tschechischen Grenze werden die Corona-Beschränkungen ab Montag kaum gelockert, in anderen bayerischen Städten und Landkreisen ist wieder mehr möglich.



Die Liste legt laut Gesundheitsministerium den Ausgangspunkt für die 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung fest, mit der die in der letzten Woche beschlossenen Öffnungsschritte umgesetzt werden. Sie gilt, bis die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden neue Bekanntmachungen auf Basis der jeweiligen Inzidenzwerte für ihren Zuständigkeitsbereich veröffentlichen. (Lesen Sie dazu mehr in unseren Corona-Tickern.)









Für die weitere Entwicklung gelten laut Gesundheitsministerium folgende Regeln bei der Bestimmung der Inzidenzwerte: Wird ein maßgeblicher Inzidenzwert (35, 50, 100) an drei Tagen in Folge über- oder unterschritten, gelten ab dem zweiten Tag nach Über- bzw. Unterschreitung die inzidenzwertabhängigen neuen Regelungen. Über die weitere Entwicklung informieren die Kreisverwaltungsbehörden jeweils selbst.



Eine Übersicht, wie es laut der Liste des Gesundheitsministeriums in der Region aussieht:



Inzidenzwert über 100:

In den Landkreisen Altötting, Cham, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Regen, und Straubing-Bogen sowie der Stadt Rosenheim liegt die Inzidenz über 100. Hier bleiben die Kontakte auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Es gilt eine nächtliche Ausgangsperre.



Nur Schüler der Abschlussklassen können ab 15. März in die Schule kommen, zumindest im Wechselunterricht. Kindergärten und Kitas bleiben geschlossen.



Inzidenzwert zwischen 50 und 100:

In den Landkreisen Passau, Rottal-Inn, Landshut, Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim und Mühldorf am Inn sowie in den Städten Passau und Straubing liegt der Inzidenzwert zwischen 50 und 100. Hier können Einzelhändler für Kunden nur nach vorheriger Terminbuchung öffnen, ebenso wie Museen und Zoos.



Anmerkung der Redaktion:

Der am Sonntag vom RKI verbreitete Wert von 79,9 für den Landkreis Passau ist laut Landratsamt und Regierung von Niederbayern offensichtlich nicht korrekt. Der Wert liege bei 126,1 und damit deutlich über 100.



Inzidenzwerte zwischen 35 und 50:

Im Landkreis Kelheim und der Stadt Landshut liegt die Inzidenz unter 50. Hier können Einzelhandel, Bibliotheken, Museen und Zoos wieder öffnen. Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen unter freiem Himmel ist wieder erlaubt. Bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. An den Grundschulen soll eine Woche später auch wieder normaler Präsenzunterricht angeboten werden.



Keine Stadt bzw. kein Landkreis in der Region weist eine Inzidenz unter 35 auf. Dann wären Treffen von zehn Menschen aus drei Haushalten gestattet.

