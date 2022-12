Wartezeiten von bis zu drei Wochen: Schnelltest-Knappheit in Apotheken

Corona-Schnelltests sind in Apotheken derzeit knapp. Wegen Lieferschwierigkeiten haben sich die Preise verdoppelt.



Wer einen Selbsttest kaufen möchte, muss derzeit tief in die Tasche greifen. Der bayerische Apothekerverband beobachtet einen "rapiden Preisanstieg". Um die fünf Euro muss man für einen Schnelltest hinlegen. "Tests können derzeit in den meisten Fällen nicht in den bestellten Stückzahlen geliefert werden", heißt es vom Apothekerverband in einer Pressemitteilung. Der Markt sei angespannt. "Die Lieferzeiten können mehrere Tage betragen, in Einzelfällen sogar bis zu drei Wochen", so der Verband.



Das bestätigt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage der PNP und spricht sogar von "massiven Lieferschwierigkeiten". Als Grund für die Lieferverzögerung nennt das Ministerium die neuen Corona-Regeln, "die auf einen unvorbereiteten Markt treffen". Wegen 3G am Arbeitsplatz, 2G plus und die Testpflicht für Kindergarten-Kinder ist die Nachfrage nach Tests derzeit hoch.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?