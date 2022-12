Regen, Regen, Regen: Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?

Wird Zeit für Badetage am See und laue Sommernächte... der Mai hat wettertechnisch schwer enttäuscht. −Foto: dpa

Von Karin Seibold

Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer? Das fragen sich Anfang Juni 2021 in Deutschland wohl die meisten Menschen. Denn der Mai war, gelinde gesagt, eine wettertechnische Katastrophe.







Zu kalt. Zu nass. Zu wenige Sonne. Das ist, kurz gesagt, die Bilanz, die die Wetterexperten für den vergangenen Monat ziehen. 10,7 Grad Temperatur-Durchschnitt ließen die kurzen Hosen und Kleidchen im Schrank verweilen, 95 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sorgten für Hochkonjunktur für die Regenschirme.







Aber wann wird es besser? Wann werden wir in den jetzt nach und nach wiedereröffnenden Biergärten ohne Zittern in der warmen Jacke sitzen können? Wann werden wir wieder laue Sommernächte erleben dürfen?







„Bald“, sagt der Meteorologe Christian Ehmann vom Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse. „Der Sommer nimmt jetzt Fahrt auf“, verspricht er. Während die Höchsttemperaturen in Südostbayern am Mittwoch noch bei rund 20 Grad liegen, werden es am Donnerstag schon etwa 25 Grad sein. Am Freitag sind bis zu 28 Grad denkbar. Und diese Entwicklung soll sich auch am Wochenende halten.







Nicht ganz so schön allerdings: Mit den sommerlichen Temperaturen kommen auch die Gewitter. Mit denen ist ebenfalls ab Donnerstag zu rechnen, prognostiziert Ehmann.







Wie sich das Wetter dann in der kommenden Woche entwickelt, könne man mit Blick auf die unsichere Großwetterlage derzeit noch nicht sicher voraussagen, erklärt er.