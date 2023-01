Wann die Wahllokale geöffnet haben - und was zu beachten ist

Am Sonntag haben die Wahllokale in Deutschland von 8 bis 18 Uhr geöffnet. −Symbolbild: dpa

Von Karin Seibold

Am Sonntag, den 26. September, darf gewählt werden. Wer seine Stimme noch nicht per Briefwahl abgegeben hat, kann das in einem der zahlreichen Wahllokale tun.



Die Wahllokale in allen Bundesländern öffnen am Sonntag um acht Uhr und schließen um 18 Uhr. In der Zwischenzeit können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben.









Wahlbenachrichtigung und Ausweisdokument



Mitnehmen muss man dazu die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweisdokument. Im Notfall darf man in seinem eigenen Wahllokal aber auch ohne Wahlbenachrichtigung seine Stimme abgeben.



Zwei Kreuze darf jeder Wähler am Sonntag abgeben, eines für die Erst- und eines für die Zweitstimme. Der Zettel muss danach so gefaltet werden, dass die Kreuze nicht zu erkennen sind. Fotos oder Videos in der Wahlkabine zu machen ist verboten. Sobald der Wähler seine Kreuzlein gemacht hat, wird der Stimmzettel in die Wahlurne eingeworfen.



Briefwahlunterlagen im Wahllokal abgeben



Wer verpasst hat, seine Briefwahlunterlagen rechtzeitig wegzuschicken, kann diese entweder direkt bei der zuständigen Behörde noch rechtzeitig in den Briefkasten werfen. Alternativ kann man, obwohl man Briefwahlunterlagen daheim hat, auch im Wahllokal noch seine Stimme abgeben. Dazu braucht man ebenfalls Ausweisdokumente und seinen Wahlschein. Dieser Wahlschein liegt den Briefwahlunterlagen bei.