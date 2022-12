Seit Samstag Waldbrand bei Neuschwanstein: Löscharbeiten dauern an

Am Sonntagvormittag stehen bereits 35 Hektar Wald in Flammen. −Foto: mediapics/Bartl

Von Verena Roider und Luis Hanusch

Ein großer Waldbrand hält die Einsatzkräfte seit Samstag in Pinswang/Tirol in Atem, nur fünf Kilometer von Schloss Neuschwanstein in Bayern entfernt. Die Löscharbeiten gingen auch am Montagvormittag noch weiter.









Wie Angelo Schädler, der Pinswanger Feuerwehrkommandant gegenüber der PNP mitteilt, waren Stand Sonntagabend rund 35 Hektar an Waldfläche von dem Brand betroffen. In einer Erstmeldung der Polizei vom Samstag war noch von einer Fläche von 300x300 Meter die Rede. Das Schloss Neuschwanstein auf deutscher Seite liegt Luftlinie nur rund fünf Kilometer entfernt.



Löscharbeiten noch bis Dienstag



Im Schnitt seien abwechselnd rund 150 Einsatzkräfte seit Brandausbruch am Samstag mit dem Löschen beschäftigt. Zudem waren fünf Hubschrauber im Einsatz. Zwei Tage nach dem Ausbruch des Waldbrandes unweit von Schloss Neuschwanstein auf österreichischer Seite haben Feuerwehren am Montag noch immer gegen die Flammen gekämpft. Der Brand sei aber unter Kontrolle, so Schädle. Die Nachlöscharbeiten würden allerdings wohl bis Dienstag fortgesetzt werden müssen.



Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet, wie der Sprecher weiter sagte. Zunächst einmal müsse aber der Brand in Pinswang vollständig gelöscht werden, um ordentlich ermitteln zu können.









Rauchsäule am Samstagmittag entdeckt worden



Gegen 12.30 Uhr war am Samstag eine Rauchsäule im Bereich „Schwarzenberg Glockenschlag“ entdeckt worden. Von dort breitete sich das Feuer schnell aus. Weil das Gebiet sehr steil und mit Felsen durchsetzt ist, gestalten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig. Eine Brandbekämpfung vom Boden aus war zunächst kaum möglich.



Deshalb wurden bereits am Samstag drei Hubschrauber für die Löscharbeiten eingesetzt. Am Abend musste der Einsatz jedoch wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden. Die Feuerwehren hielten über Nacht Brandwache.









Waldbrandgefahr auch hierzulande groß



Auch in Bayern und der Region steigt die Waldbrandgefahr. Der Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steht bereits flächendeckend in ganz Bayern auf Stufe vier von fünf (Stand: 13. März, 4.11 Uhr). Der Grund: Es fehlen Regen oder Schnee. „Den März kann man bayernweit als knochentrocken bezeichnen. Das ist noch nicht mal übertrieben“, sagte ein Meteorologe des DWD. „An nahezu allen Stationen ist seit März überhaupt kein Niederschlag gefallen.“



In der Region kam es bereits zu mehreren Bränden - u.a. in den Landkreisen Rosenheim, Passau, Landshut und Dingolfing-Landau. In der Nacht auf Sonntag musste die A3 zeitweise gesperrt werden. Vermutlich wegen einer weggeworfenen Zigarette war zwischen den Anschlussstellen Sinzing und Nittendorf (Landkreis Regensburg) eine Wiese in Brand geraten.

dpa