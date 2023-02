"Wahnsinnsförderung" für neue Heizung

Alternativen zur Ölheizung: Christian Nothaft, geschäftsführender Gesellschafter, ist begeistert vom großzügigen Förderprogramm. Als Großhandel verkauft die Firma aus Hunding nicht direkt an Endverbraucher, berät Kunden aber über mögliche Lösungen. (Foto: Roland Binder)

Als Armin Weishäupl, Innungsobermeister für die Bereiche Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Deggendorf sowie Vorstandsmitglied der Fachkommission Heizung/Sanitär in Bayern, gleich nach Jahreswechsel die neuen "Förderrichtlinien für erneuerbare Energien im Heizungsbereich" las, war er überwältigt: Mit bis zu 45 Prozent Zuschuss können Hauseigentümern rechnen, wenn sie ihre Ölheizung gegen ein klimafreundlichere Lösung wechseln.



"Da war die Abwrackprämie nichts dagegen", ist auch Christian Nothaft, geschäftsführender Gesellschafter der Nothaft Neue Heizsystem GmbH, einem Großhandel in Hunding (Lkr. Deggendorf), schier baff über die staatliche Großzügigkeit, die die Fachwelt so schon lange nicht gesehen hat. Denn die Förderung gibt es nicht nur für den Umstieg von Öl auf umweltfreundlichere, wenn nicht sogar klimaneutrale Heizsysteme, sondern auch für alle damit in Zusammenhang stehenden Leistungen – bis hin zu Maler- oder Verputzarbeiten, und selbst die 19-prozentige Mehrwertsteuer wird bezuschusst. Zuständig für die Förderung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Eschborn.



Entsprechend richtet sich die Branche auf den Ansturm ein, der nach dem Jahreswechsel auch schon eingesetzt hat. Denn: "Man sollte sich fragen, ob angesichts der erheblichen Förderung ein frühzeitiger Wechsel zu Erneuerbaren Energien nicht finanziell machbar oder sogar vorteilhaft ist", rät Innungsobermeister Weishäupl aus Deggendorf.

www.bafa.de/DE/Energie

