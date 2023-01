Vor Ostern noch einmal viel Sonne und Wärme

Menschen genießen den warmen Frühlingstag am Nymphenburger Kanal. −Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa

Auch am Donnerstag gibt es in Bayern viel Sonnenschein. Mit Höchstwerten von 19 bis 25 Grad bleibt es frühsommerlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Von Norden her gibt es im Tagesverlauf Wolken, ab dem Nachmittag sind im Süden Schauer und Gewitter möglich.



Der Karfreitag beginnt bewölkt und mit Regenschauern und es wird kühler mit Temperaturen von maximal 10 Grad im Frankenwald und 18 Grad an der Donau. In der Nacht zum Samstag sind leichter Frost und Glätte möglich, in den höheren Alpenlagen Schnee.



Am Karsamstag bleibt das Wetter laut Vorhersage des DWD wechselhaft mit Wolken und sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte sinken auf 13 Grad an der Donau, im Frankenwald werden nur 7 Grad erreicht.



Mehr Sonne bringt der Ostersonntag. Die Höchstwerte steigen wieder - auf 10 Grad am östlichen Mittelgebirge und 16 Grad am Untermain.



