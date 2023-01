Von Auto erfasst: Fußgänger in Nürnberg tödlich verletzt - und liegen gelassen

In Nürnberg ist in der Nacht zum Sonntag ein Fußgänger von einem Audi erfasst worden. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer. −Foto: vifogra

Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Sonntag in Nürnberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer ist auf der Flucht; die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot.









Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt, war der 31 Jahre alte Fußgänger um kurz vor 1 Uhr auf einem Gehweg in der Steinbühler Straße unterwegs, als er von einem schwarzen Audi erfasst wurde. Nach Zeugenangaben war der Audi zunächst „mit überhöhter Geschwindigkeit“ neben einem weiteren Fahrzeug gefahren, kam dann ins Schleudern, erfasste den Fußgänger - und fuhr danach einfach in Richtung Frauentorgraben davon.



Suche nach schwarzem Audi A7



Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach dem Unfall-Fahrer. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem schwarzen Audi“, sagte eine Sprecherin am frühen Vormittag. Es soll sich um einen schwarzen Audi A7 Sportback handeln. Der Wagen dürfte im vorderen rechten Bereich stark beschädigt sein.



Weitere Details - etwa, ob dem Unfall ein illegales Rennen vorausging - nannte die Polizei noch nicht. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es am Vormittag.

− age