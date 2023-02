−Symbolbild: Sven Hoppe/dpa

Ob im Kino oder bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, beim Friseur oder dem Handel: In den Bundesländern gelten strenge Zugangsregeln.



Die Unterschiede sind groß - bis hin zur Frage etwa, wie alt ein Schnelltest sein darf, sofern ein solcher überhaupt reicht.



Einen kurzen Überblick zur Regel-Lage in Bayern und den benachbarten Bundesländern sehen Sie hier im Video:





− dpa