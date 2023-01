Vogelbeobachter löst Polizeieinsatz aus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Ein Vogelbeobachter hat in Straubing einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Spaziergängerin meldete am Samstagnachmittag eine "männliche Person in Tarnanzug und einer vermutlichen Langwaffe", wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Die daraufhin gerufenen Streifenwagen konnten lediglich einen Vogelbeobachter mit größerem Fotostativ in der Nähe eines Campingplatzes finden. Dieser zeigte Verständnis für die Verwechslung und beendete seine Beobachtungen.



© dpa-infocom, dpa:210418-99-250062/2