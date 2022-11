Vodafone will Südwesten mit 5G-Netz abdecken

Ein Sendemast für Mobilfunk. −Foto: Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone will laut einem Medienbericht sein 5G-Mobilfunknetz auf ganz Baden-Württemberg ausdehnen. "Das 5G-Netz wächst schneller als alle anderen Netze zuvor", sagte Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter den Tageszeitungen "Heilbronner Stimme" und "Südkurier" (Freitag).



Laut Bericht will Ametsreiter die Pläne mit Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag vereinbaren. Das Mobilfunkunternehmen wolle im Südwesten bis Ende kommenden Jahres drei Viertel aller Haushalte mit 5G versorgen. Bis 2025 sollten dann 90 Prozent erreicht sein. 5G steht für die fünfte Mobilfunkgeneration.



