Virologe Prof. Friedemann Weber: Klinische Studie zu Corona-Impfstoff "noch kein Durchbruch"

Prof. Friedemann Weber. −Foto: Rolf K. Wegst

Der Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Prof. Friedemann Weber, sieht in der nun in Deutschland zugelassenen klinischen Corona-Impfstoff-Studie einen "enorm wichtigen und großen Schritt, aber noch keinen Durchbruch". Das sagte er im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse.



Die Studie, die einen vielversprechenden Ansatz mit RNA-Molekülen verfolge, untersuche zunächst nur Verträglichkeit und richtige Dosierung. "Letztlich wissen wir noch nicht, ob dieser oder ein anderer Impfstoff der beste ist", sagte Weber. Daher sei es wichtig, dass auch möglichst viele andere Studien anlaufen würden. "Im Moment sind alle Tests mit sogenannten Totvakzinen. Diese sind sehr sicher, haben aber den Nachteil, dass man mehrfach impfen muss, bis ein Schutz aufgebaut ist", so Weber weiter.



Konkret mit einem Impfstoff rechnen, können die Bürger laut Weber erst im kommenden Jahr. "Im nächsten Jahr wird es einen Impfstoff geben, vorher kann ich mir das nur schwer vorstellen. Ich rechne damit, dass wir dann mehrere verschiedene Impfstoffe zur Verfügung haben werden", sagte er. Für eine Zulassung in Massenproduktion müsse viel beachtet und getestet werden, daher werde es seine Zeit brauchen. Aber: "Sicherheit ist das Wichtigste."



Bis ein Impfstoff existiert, setzt Weber auf eine Therapie bei der Covid-19-Erkrankung. Derzeit würde auch an "Therapeutika" geforscht, dies sei einfacher als bei einem Impfstoff. "Deshalb bin ich optimistisch, dass Medikamente gegen Covid-19 gefunden werden. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das noch in diesem Jahr geschieht." Auf das Malaria-Mittel Chloroquin würde er dabei aber nicht setzen, sagte Weber.

