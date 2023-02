Vierte Corona-Welle: Das erwarten Statistiker der LMU München

Forscher der LMU München geben vorsichtig Entwarnung: Die vierte Corona-Welle solle demnach nicht so schwer ausfallen.



Die Corona-Pandemie nimmt wieder an Fahrt auf: Laut dem Robert-Koch-Institut haben sich die Infektionen binnen eines Monats vervierfacht. Längst warnen Wissenschaftler und Politiker vor einer vierten Corona-Welle ab dem Herbst, auch erneute Beschränkungen stehen zur Debatte. Mitten in diese Entwicklung hinein geben Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München dennoch vorsichtig Entwarnung. Sie meinen: Die nächste Welle wird weniger schwer ausfallen als die zuvor.



Zu dieser Einschätzung kommen die Professoren Göran Kauermann und Helmut Küchenhoff in ihrem mittlerweile 19. Codag-Bericht zur epidemischen Lage im Land. Dafür haben die Statistiker eine rückblickende Analyse des Ausbruchsgeschehens in Bayerns Pflegeheimen durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass "gut die Hälfte aller Covid-19 assoziierten Todesfälle, die in Bayern insgesamt in der 2. Welle zu verzeichnen waren, Ausbrüchen in Senioreneinrichtungen zuzuordnen" sind.

