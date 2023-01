Viel Regen, wenig Hitze: So lief das Erntejahr in der Region

Zu kalt und zu nass war es für die Gurken. Die Bilanz nach der Ernte, hier im Landkreis Dingolfing-Landau: „Ein herausforderndes Jahr“. −Foto: PNP

Zu kalt, zu nass – das tat nicht allen Pflanzen gut. Rekordernten waren Fehlanzeige. Am kommenden Sonntag wird zwar Erntedank gefeiert. Doch große Begeisterung bricht unter den Landwirten in der Region nicht aus.



Die Auswirkungen der unbeständigen Wetterlage machen sich aber nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der verarbeitenden Industrie bemerkbar. Je nachdem, welche Pflanzen verarbeitet werden, gehen die Meinung aber weit auseinander. Die einen sprechen von „Wahnsinn“, die anderen von gutem Durchschnitt.



Vor allem Gurken hatten unter den Wetterkapriolen des Sommers gelitten. „Zu kalt, zu nass, vor allem die Nächte waren viel zu kühl“, bilanziert Ingrid Ecker, Geschäftsführerin des Bauernverbands im Landkreis Dingolfing-Landau, dem größten zusammenhängenden Gurkenanbaugebiet Europas. „Gurken wollen es warm, das Wetter war heuer sehr schlecht.“