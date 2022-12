Video und Ticker: Söder und Sibler zu Schulstart-Bilanz und Gendern

−Foto: dpa

Eine Woche nach Schuljahresbeginn zog die bayerische Staatsregierung am Dienstag eine erste Zwischenbilanz. Außerdem wurde über das Thema Gendern diskutiert. Die Ergebnisse wurden bei einer Pressekonferenz vorgestellt.



Im Zentrum stand, ob und wie die Ausweitung der bisherigen Test-Strategie funktioniert hat - an Grundschulen sollen im neuen Schuljahr PCR-Pool-Tests die bisherigen Schnelltests ablösen.



Zudem hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag angekündigt, dass sich das Kabinett mit dem Thema Gender-Sprache befasst. Laut Söder sei beim Gendern Augenmaß statt Übermaß geboten. Sprich: Leben und Leben lassen - jeder dürfe sagen, was er will. Es soll aber eine Überforderung der Bürger vermieden werden. Und es soll auch keine Sanktionen geben.



Neben Ministerpräsident Markus Söder sprachen bei der Pressekonferenz auch die Minister Bernd Sibler (Wissenschaft), Michael Piazolo (Kultus) und Carolina Trautner (Familie).

Hier die Pressekonferenz zum Nachlesen und -sehen: