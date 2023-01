Video: Eine Fluglinse aus dem Bayerwald geht in die Tiefe

Neueste Entwicklung: Bis zu 60 Meter tief kann das U-Boot aus dem Bayerwald tauchen und spektakuläre Szenen liefern. −F.: Fluglinse

Drohnen kann mittlerweile jeder im Internet kaufen. Nicht allerdings die Spezialgeräte, die ein Bayerwald-Unternehmen in schwindelnde Höhen und neuerdings auch große Tiefen schickt. Tobias Oberberger und Florian Schlamminger sind die Geschäftsführer von "Fluglinse" GmbH & Co. KG mit Sitz in Blaibach (Lkr. Cham) und haben sich mit ihren meist selbstentwickelten und -gebauten Multikoptern einen guten Namen gemacht. So gut, dass sie mittlerweile für Spielfilme, Dokumentationen und Kinofilme engagiert werden.



Die Brüder Werner und Christian Oberberger kamen 2006 auf die Idee, Drohnen für professionelle Fotos und Videos einzusetzen. So wurden an damals noch einfache Flugzeuge Kameras montiert und die ersten Bilder aus der Luft geschossen. Schon bevor die ersten Multikopter bzw. Drohnen, wie sie landläufig heißen, im Modellbaumarkt erhältlich waren, experimentierte Werner Oberberger mit kleinen Geräten.









Vor dreizehn Jahren begann Tobias Oberberger, Sohn von Werner, mit seinem Medientechnik-Studium an der TH Deggendorf und steckte auch viel Wissen und Energie in die Experimentierphase mit den Kamera-Drohnen. Florian Schlamminger wiederum studierte ebenfalls in Deggendorf Elektrotechnik und fand sofort Gefallen an der Vision der Oberbergers.



Mittlerweile fliegen Tobias und Florian, unterstützt von den "alten Hasen" Werner und Christian Oberberger, mehrere Okto- und Multikopter mit bis zu 16 Motoren mit Profi-Kameras, die für HD-Produktionen, 3D-Aufnahmen oder auch 4K-Kinoproduktionen geeignet sind. Auf ARD, ZDF, ARTE, SWR und BR waren unzählige Ausstrahlungen mit spektakulären Bildern der "Fluglinse" zu sehen, darunter der 3D-Film von 2012 über die Extrem-Kletterbrüder, "Die Huberbuam".



Nun wagt sich das Duo aus dem Bayerwald mit seinen Kameras nicht mehr nur in luftige Höhen, sondern in unerforschte Tiefen. Mit dem U-Boot, dessen Einzelkomponenten für Wissenschaft und Forschung entwickelt wurden und von den Blaibachern als Kameraträger eingesetzt werden, lässt sich ihre lichtstarke 4K-Kamera für bis zu drei Stunden ferngesteuert und akkubetrieben auf eine Tiefe von 60 Metern bringen. Mit der kleineren "GoPro Hero 7" sind Tiefen bis 100 Meter möglich.



