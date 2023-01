Via Tablet-PC zugeschaltet: Der Taufpate aus dem Internet

Weil der Pate aufgrund einer Kur in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) nicht selbst bei der Taufe einer Burghauserin (Landkreis Altötting) dabei sein konnte, behalf man sich technisch.



Da war am Samstag sogar der Burghauser Pfarrer Erwin Jaindl aufgeregt: Weil der Taufpate der kleinen Julia aufgrund eines Kuraufenthalts in Bad Birnbach, entgegen der Erwartungen, doch nicht vor Ort sein durfte, entwickelten Julias Eltern zusammen mit dem Geistlichen die Idee, Michael Schönmoser doch per Videokonferenz zuzuschalten.



Und die Verbindung in die doch etwas abgelegene Wallfahrtskirche "Maria Königin des Rosenkranzes" in Marienberg hielt, "wenn es auch manchmal ein bisschen abgehackt war", erzählt Schönmoser der PNP. "Furchtbar zwider" sei es dem Rotthalmünsterer gewesen, dass er nicht dabei sei durfte. Noch vor dem Kuraufenthalt hatte er extra nachgefragt, bekam damals das "Okay" der Ärzte. "Am Dienstag habe ich die Sache nochmal angesprochen, weil ich nicht so einfach gehen wollte. Da hieß es auf einmal, es wäre ein Kur

abbruch und ich dürfe nicht."

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?