Veterinäramt stellt bei Wildschwein Aujeszky-Virus fest

Die Aujeszkysche Krankheit von Wildschweinen ist bei Hausschweinen, Hunden und Katzen ansteckend.

Das Veterinäramt Traunstein hat bei einem im südlichen Landkreis Traunstein erlegten Wildschwein Antikörper gegen das "Aujeszky-Virus" festgestellt. Antikörper gegen dieses Herpesvirus sind laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in etwa zehn Prozent der untersuchten Wildschweinproben in Bayern nachweisbar. Die Untersuchung des Wildschweins erfolgte im Rahmen des Schweinepest- und Aujeszkysche Krankheit-Monitorings.



Die Aujeszkysche Krankheit sei für den Menschen ungefährlich. Für Hausschweine, Hunde und Katzen sei sie jedoch ansteckend. Das Veterinäramt Traunstein rät deshalb zu einigen Vorsichtsmaßnahmen. Das Aujeszky-Virus könne durch Kontakt mit infizierten Wildschweinen, Lebensmitteln von diesen Wildschweinen oder mit kontaminierten Gegenständen in Hausschweinebestände gelangen. Dies könne zu erhöhter Sterblichkeit bei Ferkeln bzw. einer erhöhten Aborthäufigkeit bei Sauen führen. Schweinehalter, die auch Jäger sind, müssten deshalb die geltenden Hygienevorschriften strikt beachten und vor Betreten der Stallungen Kleidung und Schuhe wechseln.



Auch für Hunde und Katzen würden die infizierten Wildschweine eine mögliche Gefahr darstellen. Bei ihnen rufe das Aujeszky-Virus einen unstillbaren Juckreiz hervor und ende immer tödlich. Eine Impfung gebe es nicht. Besonders mit Blick auf Jagdhunde gelte es deshalb, den Kontakt mit Wildschweinen zu vermeiden.

− obb/F.:dpa