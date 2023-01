Verwirrung um Isolation und Quarantäne: Das gilt aktuell in Bayern

−Symbolbild: Britta Pedersen/dpa

Großen Wirbel haben in den vergangenen Tagen die Isolations- und Quarantäne-Regeln ausgelöst. Die PNP hat deshalb beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege nachgefragt, was aktuell in Bayern gilt (Stand der Angaben: 6. April 2022).









Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Montag angekündigt, dass die Isolation für Corona-Infizierte nur noch freiwillig sein soll. Am Mittwoch dann die Kehrtwende: Lauterbach bezeichnet den Beschluss als Fehler, er werde so nicht umgesetzt. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie nun in unserem Überblick.



Was ist der Unterschied zwischen Isolation und Quarantäne?



In Isolation (oder Isolierung) müssen sich Menschen begeben, die eine bestätigte Corona-Infektion haben. Die Isolation wird von einer Behörde angeordnet. Das soll laut Lauterbach auch nach 1. Mai so bleiben.



In Quarantäne begibt man sich dagegen schon, wenn ein hohes Risiko besteht, dass man sich mit Corona infiziert hat. Dabei handelt es sich meist um Kontaktpersonen von Erkrankten. Die Quarantäne kann entweder behördlich angeordnet sein oder freiwillig erfolgen.



Wer gilt als enge Kontaktperson?



Als enge Kontaktpersonen gelten laut Ministerium aktuell "nur" noch Personen, denen das vom Gesundheitsamt auch so mitgeteilt wurde. Erhält die betroffene Person keine Mitteilung, ist sie auch keine enge Kontaktperson im rechtlichen Sinne - und die Quarantänepflicht kommt nicht zum Tragen.



Werden überhaupt noch Kontaktpersonen ermittelt?



Ja. Vor dem Hintergrund der hohen Impfquoten, die für viele Menschen ohnehin eine Ausnahme von der Quarantäne mit sich bringen, stuft das Gesundheitsamt Haushaltsangehörige aber nur mehr nachrangig als enge Kontaktpersonen ein. Es werde verstärkt auf Eigenverantwortung gesetzt, so das Ministerium.



In erster Linie werden noch Personen kontaktiert, die ein "erhöhtes Infektionsrisiko" haben. Das sind laut Ministerium etwa Personen, die in Einrichtungen arbeiten oder leben, in denen Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf betreut werden - zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen. Diese Einrichtungen informieren das Gesundheitsamt außerdem weiter über Infektionen bei Bewohnern oder Beschäftigten, um gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen treffen zu können.



Eine Personen in meinem Haushalt ist mit Corona infiziert. Ich wurde aber nicht vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson benachrichtigt. Was gilt für mich?



Haushaltsangehörige infizierter Personen sollen freiwillig ihre Kontakte reduzieren und die Hygieneregeln beachten. Außerdem empfiehlt das Ministerium eine Testung und ein "sorgfältiges Selbstmonitoring", ob Symptome auftreten.



Hier gelte die Empfehlung des RKI: Es sei unbedingt erforderlich, bei Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung wie zum Beispiel Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten unabhängig vom Impfstatus zuhause zu bleiben und bei Bedarf die hausärztliche Praxis zu kontaktieren.



Welche Quarantäne-Regeln gelten aktuell?



Haben enge Kontaktpersonen eine Mitteilung vom Gesundheitsamt erhalten, müssen sie sich sofort in Quarantäne begeben - sofern keine anderweitige Anordnung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erfolgt. Einige enge Kontaktpersonen sind aber von der Quarantänepflicht ausgenommen.



Zeitlich unbegrenzt sind von der Quarantäne ausgenommen:



- vollständig geimpfte Personen, die eine Auffrischungsimpfung ("Booster") haben

- Personen, die einen positiven Antikörpertest haben und erstmals danach mindestens eine Einzelimpfung erhalten haben

- Personen, die von einer durch Nukleinsäurenachweis bestätigten Corona-Infektion genesen sind und danach mindestens eine Einzelimpfung erhalten haben

- Personen, die mindestens eine Einzelimpfung erhalten haben und danach von einer durch Nukleinsäurenachweis (zum Beispiel PCR-Test) bestätigten Corona-Infektion genesen sind (ab dem 29. Tag nach positivem Nukleinsäurenachweis)



Zeitlich begrenzt sind von der Quarantäne ausgenommen:

- vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpfte Personen (bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung)

- von einer durch Nukleinsäurenachweis bestätigten Corona-Infektion genesene Personen (ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach positivem Nukleinsäurenachweis)



Wann endet die Quarantäne?



Grundsätzlich gilt: Die Quarantäne endet, wenn der enge Kontakt zu der infizierten Person zehn Tage zurückliegt und wenn währenddessen keine corona-typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind. Aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen.



Die Quarantäne als enge Kontaktperson endet vorzeitig, wenn:



- der enge Kontakt zu der infizierten Person mindestens sieben Tage zurückliegt,

- während der Quarantäne keine für Covid-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind und

- ein frühestens sieben Tage nach dem letzten engen Kontakt durchgeführter zertifizierter Antigen- oder Nukleinsäuretest ein negatives Ergebnis zeigt.



Für Schüler sowie für Kinder, die Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen oder Heilpädagogische Tagesstätten besuchen, endet die Quarantäne als enge Kontaktperson bereits, wenn:

- der enge Kontakt zu der infizierten Person mindestens fünf Tage zurückliegt,

- während der Quarantäne keine für Covid-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind und

- ein frühestens fünf Tage nach dem letzten engen Kontakt durchgeführter zertifizierter Antigen- oder Nukleinsäuretest ein negatives Ergebnis zeigt.



Will man die Quarantäne vorzeitig verlassen, muss man das negative Testergebnis an die zuständige Kreisverwaltungsbehörde übermitteln. Erst dann ist die Quarantäne offiziell zu Ende.



Was ändert sich ab 1. Mai bei der Quarantäne?



Lauterbach hat am 6. April angekündigt, dass ab 1. Mai ganz auf Quarantäne-Anordnungen verzichtet werden soll. Das heißt, Kontaktpersonen von Infizierten sollen nicht mehr von Behörden in Quarantäne geschickt werden. So sollen die Gesundheitsämter entlastet werden.



Das Bayerische Gesundheitsministerium schreibt dazu auf PNP-Nachfrage: "Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit noch keine verbindlichen Aussagen zu etwaigen ab Mai 2022 vorgesehenen Quarantäne- und Isolationsregelungen getroffen werden können, da auch das Robert Koch-Institut seine diesbezüglichen fachlichen Empfehlungen noch nicht abschließend überarbeitet hat."



Was tun, wenn der Corona-Test positiv ist?



Hat Fachpersonal einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest durchgeführt und das Ergebnis ist positiv, dann sind Betroffene laut Ministerium verpflichtet, sich unverzüglich in Isolation zu begeben. Und zwar auch, wenn das Gesundheitsamt noch keinen Kontakt aufgenommen hat, schreibt das Ministerium auf seiner Internetseite. Man soll umgehend selbst die Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen informieren, die in Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen arbeiten.



Wer das Ergebnis eines positiven Antigen-Schnelltests erhält, der von Fachpersonal durchgeführt wurde, sollte sofort einen Termin für einen Nukleinsäure-Test - etwa einem PCR-Test - vereinbaren. Auch wer einen Selbsttest auf Corona gemacht hat, sollte sich sofort isolieren und einen Termin zum Nukleinsäuretest vereinbaren.



Wann endet die Isolation?



Ist der Nukleinsäure-Test positiv, gilt laut Ministerium derzeit (Stand: 6. April) eine Isolationsdauer von zehn Tagen mit der Möglichkeit einer Freitestung an Tag 7. Die Isolation endet bei Personen ohne Symptomen frühestens sieben Tage nach Erstnachweis des Erregers bzw. bei symptomatischen Krankheitsverlauf frühestens sieben Tage nach Symptombeginn, sofern seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht und ein frühestens an Tag 7 durchgeführter Nukleinsäuretest oder Antigentest, jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare geschulte Person, ein negatives Ergebnis zeigt.



Andernfalls endet die Isolation nach zehn Tagen und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden, es sei denn, der frühestens an Tag 7 durchgeführte Nukleinsäuretest oder Antigentest weist ein positives Ergebnis auf. In diesem Fall endet die Isolation, wenn seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht und ein frühestens an Tag zehn durchgeführter Nukleinsäuretest oder Antigentest ein negatives Ergebnis aufweist. Weist auch dieser Test ein positives Ergebnis auf, bestimmt die Kreisverwaltungsbehörde, wann und unter welchen Bedingungen die Isolation im Einzelfall endet.



Was ändert sich ab 1. Mai bei der Isolation?



Die zunächst geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es ab 1. Mai doch nicht geben. Eins soll sich aber ändern: Die Isolation bei einer Corona-Infektion soll auf fünf Tage verkürzt werden, kündigte Lauterbach an.