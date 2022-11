Verschobene OP wegen Corona: Oberbayerin zum zweiten Mal vertröstet

Die bayerischen Kliniken gelangen zunehmend an ihre Grenzen. Wegen der vielen Corona-Patienten müssen sie bereits in fünf Bezirken alle nicht dringend nötigen stationären Behandlungen verschieben. Das trifft auch Leser der Heimatzeitung.



Ihre eigentlich dringende Hals-Nasen-Ohren-Operation ist bereits zum zweiten Mal verschoben worden. Und zum zweiten Mal wegen Corona.



"Bei mir war im Frühjahr eine Rhinoplastik-OP mit Rippenknorpelaufbau geplant", schildert eine Leserin aus Oberbayern, die in der Zeitung nicht namentlich genannt werden will, der PNP ihren Fall. Durch Corona sei der Termin dann auf diesen Herbst verschoben worden. "Im Juli teilte mir der HNO-Arzt mit, dass die geplante OP nun endlich im November stattfinden kann." Doch auch daraus wurde nichts.

