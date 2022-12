Vermisster Wanderer tot aufgefunden

−Symbolbild: Angelika Warmuth/dpa

Ein 30-jähriger Münchner ist am Samstag zu einer Wanderung ins Karwendelgebirge aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei hat seinen leblosen Körper am Dienstag gefunden.



Am Montagabend hatten seine Angehörigen bei der Münchner Polizei Vermisstenanzeige erstattet, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Mann war am Samstag mit dem Zug zu einer Bergwanderung ins Karwendelgebirge aufgebrochen und hatte an diesem Tag letztmals Kontakt zu seiner Familie gehabt. Sein genaues Ziel war zunächst nicht bekannt.



Mann ist wahrscheinlich über schroffes Felsengelände abgestürzt



Über einen Bekannten konnte am Dienstag schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass der 30-Jährige eventuell zur Mittenwalder Hütte und zum Gamseck im Karwendelgebirge bei Mittenwald gehen wollte. Während der eingeleiteten Suchaktion unter Beteiligung von Beamten der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) der Polizei, der Bergwacht Mittenwald und einem Polizeihubschrauber wurde der Mann leblos im Bereich der Arzgrube gefunden.



Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus Richtung Gamseck über schroffes Felsengelände abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat ein Polizeibeamter der Alpinen Einsatzgruppe übernommen.

