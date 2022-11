Vermisster Jugendlicher (16) taucht in Altötting wieder auf

−Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Nachdem ein Jugendlicher am Dienstagmorgen aus Kraiburg/Kolbing im Landkreis Mühldorf verschwand, konnte er inzwischen wohlbehalten gefunden werden.



Darüber informiert die Polizei Waldkraiburg. Am frühen Morgen war der 16-Jährige aus seinem Wohnheim verschwunden. Wie die Polizei informiert, konnte er schließlich heute im Stadtgebiet Altötting angetroffen werden. Er wurde zurück in seine Wohngruppe gebracht und dort seinen Betreuern übergeben.



Damit beendet die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen.

− kwi