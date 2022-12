Vermisste 95-Jährige mit Hubschrauber gesucht

−Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Weil eine 95-Jährige in einem Seniorenheim vermisst gemeldet wurde, hat die Polizei mit sechs Streifen und einem Hubschrauber in Neu-Ulm nach der Frau gesucht. Bei einem Rundgang in der Nacht zum Dienstag sei die Seniorin nicht in ihrem Zimmer gewesen, woraufhin das Pflegepersonal den Notruf gewählt habe, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem die Beamten im Wohnheim und Umfeld suchten, wurde die Seniorin dann doch in ihrem Zimmer angetroffen. Nach ihren Aussagen war sie zwischenzeitlich in dem abgeschlossenen Zimmer eines 86-Jährigen. Inwiefern die beiden Bewohner sich kannten, war zunächst noch unklar.