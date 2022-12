Vermeintliche Landmine entpuppt sich als Schirmständer

Die Leuchtschrift "Polizei" ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine Entschärfung war letztendlich nicht notwendig: Nach dem Fund einer vermeintlichen Landmine in einem unbewohnten Haus im oberfränkischen Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der Gegenstand hatte sich als Schirmständer entpuppt.



Der "wie ein Sprengkörper aussehende Gegenstand", wurde bei Renovierungsarbeiten entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Fund am Freitagmittag sei zur "Einschätzung des Gefahrenpotentials" und einer möglichen Entschärfung eine Technische Sondergruppe der Polizei angefordert worden. Diese habe allerdings Entwarnung geben können: Es handele sich um einen Schirmständer, der Jahre zuvor entsorgt worden sei.



© dpa-infocom, dpa:210307-99-721507/2