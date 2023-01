Verletzte, Vermisste und festgesetzte Wanderer bei Erdrutschen in Tirol

Teile eines Fahrzeuges werden aus dem Bachbett der Ruetz geborgen. Bei Unwettern sind in Österreich Menschen verletzt worden. −Foto: dpa

Starke Regenfälle und Schlammlawinen haben in Tirol großen Schaden angerichtet.









Ein 60-Jähriger, dessen Auto im Stubaital von den Schlamm- und Geröllmassen mitgerissen wurde, galt am Samstag als vermisst, wie die österreichische Polizei mitteilte. Bei dem Autofahrer handele es sich offenbar um einen 60-jährigen Pfarrer.



Die Insassen eines anderen verschütteten Autos konnten hingegen gerettet werden. Ein 26-jähriger Slowake und seine 24-jährige Mitfahrerin aus Österreich wurden von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.



120 Wanderer saßen in Hütte fest



Durch das Unwetter wurden im Stubaital mehrere Häuser und Brücken beschädigt. Straßen mussten gesperrt werden. Etwa 120 Wanderer saßen in einer Berghütte fest. Rund die Hälfte von ihnen wurde am Samstag mit Hubschraubern ausgeflogen, eine weitere Rettungsaktion war für Sonntag geplant.

− afp