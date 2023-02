Verbotenerweise geraucht: Mann in Pflegeheim steckt versehentlich Möbel in Brand

−Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa

Am Dienstagmorgen löste in einem Pflegeheim in Saal an der Donau im Landkreis Kelheim die Brandmeldeanlage aus.









Ein 85-jähriger Bewohner hatte in seinem Zimmer verbotenerweise eine Zigarette geraucht. Diese hat er auf einem Möbelstück abgelegt. Ein Stuhl und ein Tisch fingen daraufhin Feuer.



Mitarbeiter löscht Feuer



Der 85-Jährige ist wohl derweil in seinem Bett eingeschlafen, teilt die Polizei mit. Glücklicherweise konnte ein Mitarbeiter des Pflegeheims das Feuer mit einem Feuerlöscher ablöschen. Der Mitarbeiter weckte den Bewohner des Zimmers und brachte ihn in Sicherheit. Der 85-Jährige erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



An der Einrichtung im Zimmer entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Es waren die Feuerwehren Saal an der Donau und die Feuerwehr Affecking vor Ort im Einsatz.

− DK