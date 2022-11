−Symbolbild: Armin Weigel/dpa

Weil er einen Säugling misshandelt haben soll, sitzt ein Vater aus Oberbayern in Untersuchungshaft.



Der 25-Jährige stehe im dringenden Verdacht, seiner wenige Monate alten Tochter am Montag Verletzungen zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Er wurde am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München II wirft dem Mann versuchten Totschlag vor. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

− dpa