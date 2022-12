Vater lässt Zweijährigen ans Steuer: Polizei stoppt ihn

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. −Foto: Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Auf einer Bundesstraße hat ein Vater seinen zweijährigen Sohn ein Auto allein lenken lassen. Das Kind habe in Passau auf dem Schoß des 44 Jahre alten Vaters gesessen und den Wagen auf der Straße, auf der 50 Stundenkilometer erlaubt sind, etwa eineinhalb Kilometer lang selbstständig gesteuert, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit.



Ein Polizist hatte die beiden am Donnerstag auf dem Weg zum Dienst gesehen. Eine Streife hielt schließlich Vater und Sohn an. Sie durften erst weiterfahren, als der Sohn wieder in seinem Kindersitz saß. Den Vater erwartet nun ein Bußgeldverfahren.



© dpa-infocom, dpa:210910-99-164189/2