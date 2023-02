Unicef-Geschäftsführer: "Afghanistan befindet sich in einer humanitären Katastrophe"

Seit August haben die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan das Sagen. Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, ist vor kurzem durch das Land gereist und berichtet im PNP-Interview von einer schlimmen Versorgungslage.



"Das Land und die Bevölkerung befinden sich in einer humanitären Katastrophe", sagte Schneider. "Die Krise trifft auf eine Bevölkerung, die mehr als vier Jahrzehnte Krieg hinter sich hat und in tiefer Armut gefangen ist." Zu den seit fünf Monaten eingefrorenen internationalen Hilfsgeldern kämen die Auswirkungen einer extremen Dürre hinzu. "



Die Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, die Wirtschaft befindet sich in einer Abwärtsspirale", beschreibt er die Situation in Afghanistan.

