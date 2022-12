Unfall mit mehreren Autos sorgt für Sperrung auf der A3

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". −Foto: Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Ein Unfall mit sechs beteiligten Autos hat auf der Autobahn 3 Richtung Nürnberg am Dienstagabend eine Vollsperrung verursacht. Ein 38-Jähriger sei bei dem Unfall im Landkreis Würzburg verletzt worden, teilte die Polizei mit.



Ersten Erkenntnissen nach kam es beim Fahrstreifenwechsel des 38-Jährigen zu einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. Der Wagen des Mannes stieß daraufhin in die Mittelschutzplanke und landete auf dem Standstreifen - der Kleintransporter kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein herannahendes Auto konnte nicht rechtzeitig ausweichen und streifte den Transporter. Drei weitere Fahrzeuge wurden von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen - verletzt wurde jedoch nur der 38-jährige Unfallverursacher.



Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die A3 in Richtung Nürnberg gesperrt werden - war aber ab dem Abend wieder freigegeben. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich.



