Unerwünschtes Hochzeitsgeschenk: Brautpaar bekommt ein Knöllchen

Das war ja mal eine wirklich gelungene Hochzeitsüberraschung. Nach einer Trauung in Eichstätt hat ein Brautpaar ein Knöllchen bekommen.



Wie der Donaukurier berichtet, fand die Trauung im Spiegelsaal der ehemals fürstbischöflichen Residenz – also dem Eichstätter Landratsamt – statt. Hier fand sich auch die Feiergesellschaft zum kurzen Stehempfang am westlichen Ende des Residenzplatzes neben dem kleinen Brunnen ein. Damit die Hochzeitsgesellschaft stilecht nach Hochzeitsgesellschaft aussieht, wurde auch kurzerhand das geschmückte Brautauto dort geparkt – verbotenerweise, wie sich der aufmerksame Leser nun denken kann.









Während sich also die wohlgewandete und gut gelaunte Gästeschar das ein oder andere Sektchen samt Häppchen einverleibte, nahte die Überraschung in Gestalt einer dunkelblauen Uniform der kommunalen Verkehrsüberwachung. Der Parkraumwächter ließ sich offensichtlich von so viel Glückseligkeit mitreißen und zückte seinen Block – im übertragenen Sinne natürlich, denn heutzutage funktioniert ja auch das Knöllchenschreiben elektronisch. Jedenfalls versah er das Brautauto unter den etwas verblüfften Blicken des frisch getrauten Paares und seiner Gäste mit einem 30-Euro-Ticket. Und für das Auto, das Sekt und Häppchen gebracht hatte, gab es gleich nochmal 30 Euro obendrauf. Da halfen auch alle Proteste aus dem Kreis der Feiernden nichts.



Nach getaner Arbeit zog die dunkelblaue Uniform wieder von dannen – mit der wohligen Gewissheit, dem Brautpaar wahrhaftig eine unvergessliche Hochzeit beschert zu haben. Denn fortan wird es bei jedem Hochzeitstag zuallererst heißen: "Schatz, weißt du noch? Damals, als wir den Strafzettel bekommen haben...".

