Unbekannter schlägt 23-jährigen Autofahrer

Ein bislang Unbekannter gab einem 23-Jährigen im Straßenverkehr in Passau eine Ohrfeige. Dem Täter gefiel offenbar das Blinkverhalten des jungen Fahrers nicht, das teilt die Polizei Passau mit.



Am Dienstagabend gefiel einem bislang unbekannten Täter das Blinkverhalten eines 23jährigen Pkw-Fahrers nicht. Der junge Mann blinkte an der Kreuzung Neuburgerstraße/Danzigerstraße aus Sicht des Unbekannten offensichtlich zu früh, so dass dieser vor dem Pkw des 23jährigen stehenblieb, ausstieg und dem 23jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Die Polizeiinspektion Passau ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung.

