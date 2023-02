Unbekannter mäht fremde Wiese und presst Heuballen

Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium. −Foto: Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

In Unterfranken hat ein Unbekannter eine fremde Wiese abgemäht und sogar vor Ort Heuballen gepresst. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde das 1,2 Hektar große Grundstück in Dorfprozelten (Landkreis Miltenberg) professionell gemäht. Die produzierten Heuballen ließ der Unbekannte teilweise liegen. "Der Besitzer des Grundstückes fragt sich nun, wer seine Wiese abgemäht hat", berichtete die Polizei.



