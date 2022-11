Unbekannter hat mit Baufahrzeugen auf Baustelle gespielt

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Traktor fahren und mit einem Bagger Löcher ausheben - ein Unbekannter hat im Landkreis Bamberg für diesen Kindheitstraum unerlaubt echte Baufahrzeuge benutzt. Auf einer Baustelle in Hirschaid fuhr eine Person mit einem Traktor samt Anhänger, einem Radlader und einem Bagger herum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.



Im hinteren Bereich der Baustelle war bei der Aktion über das Wochenende zudem gebaggert worden. Offenbar habe die Person zum Vergnügen mit den Baufahrzeugen gespielt, sagte ein Sprecher zum bisherigen Kenntnisstand.



Schäden seien an den Fahrzeugen keine entstanden. Im Gegenteil: Nach dem illegalen Vergnügen hatte der Unbekannte die Maschinen zurück an ihre ursprüngliche Position gefahren - und sogar den Tank fast vollständig wieder aufgefüllt.



Ob in den Fahrzeugen ein Schlüssel steckte oder wie die Person sonst damit fahren konnte, konnte die Polizei am Dienstag nicht sagen. Sie sucht nun nach Zeugen.



