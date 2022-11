Unbekannter bricht in Haus ein und flüchtet ohne Diebesgut

−Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter ist in das Haus einer Familie in Oberfranken eingebrochen und ohne Diebesgut wieder abgehauen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, habe der Mann am späten Freitagabend an dem Haus in Konradsreuth (Landkreis Hof) geklingelt. Anschließend habe er herumgeschrien und gegen die Türe geschlagen. Zwei Familienmitglieder, die zu dem Zeitpunkt zu Hause waren, versperrten sich im Obergeschoss. Der Täter habe dann die Haustüre aufgebrochen und sei in den Flur gegangen. Ohne weitere Dinge zu zerstören oder zu stehlen, sei er kurz darauf geflüchtet.