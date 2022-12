Überholmanöver führt zu Unfall bei Wettstetten: Verursacher fährt weiter

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall, der durch das riskante Überholmanöver eines Autofahrers verursachte wurde, schwer verletzt. −Foto: dpa

Zu einem schweren Unfall führte ein riskantes Überholmanöver eines Audifahrers im Landkreis Eichstätt. Dabei wurde eine junge Frau schwer verletzt. Den Verursacher aber interessierte das nicht - er fuhr einfach weiter.













Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Opel Adam von Schelldorf in Richtung Wettstetten. Kurz vor dem Parkplatz am Högnerhäusl überholte sie dort ein roter sportlicher Audi, welcher in der gleichen Richtung unterwegs war.



Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen



Beim Wiedereinscheren schnitt dieser die junge Frau, sodass diese eine starke Bremsung durchführen musste und schließlich von der Straße abkam. Anschließend überschlug sich ihr Opel und blieb auf dem Dach liegen. Die 20-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.



Der rote Audi, welcher zuvor bereits einen Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte, zeigte sich vollkommen unbeeindruckt und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.



Die Polizei Beilngries ermittelt nun anhand der bekannt gewordenen Fahrzeugdaten nach dem flüchtigen Pkw und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

− lai