Trotz Unwetterwarnung: Situation am Abend zunächst ruhig

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag könnte wiederum eine stürmische werden. Der DWD warnt vor allem im Süden und Osten Bayerns vor Unwettern. Zunächst blieb es aber recht ruhig.



Auf seiner Homepage warnte der Deutsche Wetterdienst (Stand: 21.30 Uhr) vor starken Gewittern (Stufe zwei) bis schweren Gewittern/Unwettern in der Region in den Landkreisen Passau, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen, Straubing-Bogen, Rottal-Inn, Altötting, Traunstein, Rosenheim, Mühldorf am Inn, Landshut, Dingolfing-Landau, Regensburg, Kelheim und Cham.



Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Passau gegen 22 Uhr mitteilte, war die Situation bis dahin aber noch nicht so dramatisch wie in den Nächten zuvor. Im Landkreis Freyung-Grafenau seien bis dahin zehn Einsätze wegen Kellern, die unter Wasser standen, oder überschwemmten bzw. unterspülten Straßen gelaufen. Im Rottal habe es drei Einsätze gegeben, ebenfalls wegen Wasserschäden. "Noch sind das nur einzelne Einsätze, nicht so flächendeckend wie in den letzten Tagen", so der Sprecher. Die Integrierte Leitstelle in Regensburg vermeldete am Abend sogar, dass es in deren Zuständigkeitsbereich noch komplett ruhig sei.



Auch in Oberbayern eher ruhig



Die Integrierte Leitstelle Traunstein meldet ebenfalls, dass es am Donnerstagabend zunächst ruhiger war. Im Landkreis Altötting in Reischach und Töging seien teils Straßen geflutet worden, weil die Wiesen kein Wasser mehr hätten aufnehmen können, hier habe es ein paar Einsätze gegeben. "Aber es ist nicht so wie die letzten Tage sondern relativ ruhig", so ein Sprecher. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd meldet ebenso, dass über ihr Zuständigkeitsgebiet ein Unwetter gezogen sei und teils murmelgroßer Hagel fiel, zu Schäden sei es jedoch nicht gekommen.



In den vergangenen drei Nächten kam es in vielen Regionen im Verbreitungsgebiet zu schweren Unwettern. Alleine die Passauer Feuerwehren mussten in der Nacht zum Donnerstag 76 Einsätze bewältigen, teilt die Stadt mit. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag informierte, entfallen deshalb etwa am Freitag alle Züge zwischen Fürstenzell und Passau sowie die RB 27203, die RB 27246 sowie die RB 27243 zwischen Pocking und Passau – wegen Unwetterschäden an den Gleisen. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Mühldorf und Fürstenzell verkehren die Züge planmäßig.

