Trio schlägt Mann zusammen und verletzt ihn schwer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. −Foto: Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 33-Jähriger ist in Nürnberg von drei Männern massiv verprügelt und dabei erheblich verletzt worden. Das Trio habe den Mann zu einem Treffpunkt bestellt und ihm dort offenbar einen Job angeboten, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Als er dort am Freitagabend ankam und das Angebot ablehnte, seien die drei Männer nach seiner Aussage unvermittelt auf ihn losgegangen und hätten ihn zu Boden geschlagen. Um welchen Job es sich handelte, war zunächst unklar.



Danach flüchtete der Mann den Angaben zufolge in seine Wohnung. Erst Stunden später ließ er sich demnach in einem Krankenhaus wegen seiner massiven Verletzungen behandeln. Ein Arzt verständigte daraufhin die Polizei, die die drei mutmaßlichen Täter vorläufig festnahm.



Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der schweren Verletzungen des 33-Jährigen von einem versuchten Tötungsdelikt aus und stellte Haftantrag gegen die Angreifer. Ob die Männer in Untersuchungshaft kommen, muss nun ein Ermittlungsrichter entscheiden.



© dpa-infocom, dpa:220313-99-505325/2