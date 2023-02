Traktorfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. −Foto: Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Traktorfahrer im schwäbischen Landkreis Dillingen ums Leben gekommen. Der 85-Jährige sei von einem Feldweg gekommen und habe eine Kreisstraße bei Glött überqueren wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er am Freitagnachmittag eine von links kommende Autofahrerin übersehen und sei mit dieser kollidiert, hieß es.



Auto und Traktor wurden den Angaben zufolge von der Fahrbahn geschleudert, der Traktor kippte um. Rettungskräfte versuchten, den schwer verletzten Fahrer zu reanimieren. Dieser starb aber noch an der Unfallstelle.



