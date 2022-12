Traktor stürzt von Brücke: Dreijähriger stirbt

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. −Foto: Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Ein dreijähriger Bub ist bei einem Unfall mit einem Traktor im oberbayerischen Brannenburg ums Leben gekommen. Zwei weitere Kinder im Alter von sieben und neun Jahren und ihr 65 Jahre alter Opa blieben unverletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag war der Mann mit seinen Enkeln aus einem Wald im Landkreis Rosenheim heraus über eine Brücke gefahren. Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Traktor von der Brücke ab, stürzte etwa eineinhalb Meter in die Tiefe und überschlug sich. Die Kinder und der Mann wurden vom Fahrzeug geschleudert. Der Dreijährige starb noch am Sonntagabend an der Unfallstelle.



© dpa-infocom, dpa:210913-99-197189/2