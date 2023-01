Trainer Nagelsmann: Werde mich ordentlich kleiden

Trainer Julian Nagelsmann leitet das Training. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der für seine manchmal schrillen Outfits bekannte neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (33) weiß noch nicht, was er bei seinem ersten Bundesliga-Spiel für die Münchner anziehen wird. "Diese Frage beschäftigt mich aktuell wirklich nicht. Aber grundsätzlich sollte der Kleidungsstil zu dem Beruf passen, den du hast", sagte Nagelsmann in einem Interview der "Bild am Sonntag". Er sei jetzt "bei einem der größten Clubs der Welt. Da werde ich vermutlich nicht mehr mit der bunten Jacke auflaufen, die ich vielleicht bei meinen vorherigen Clubs mal anhatte", sagte er.



Er werde sich "aber als Typ auch nicht völlig verändern. Es muss passen. Du bist eine gewisse Person, das darfst du auch ausstrahlen, aber du hast auch eine gewisse Rolle", sagte Nagelsmann. Er werde versuchen, sich "ordentlich zu kleiden. Vielleicht nicht mehr in den schrillsten Farben. Aber auch nicht sterbenslangweilig", sagte er.



