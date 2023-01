Tötungsdelikt in Wohnhaus: Mann festgenommen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet auf. −Foto: Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus in Kleinsendelbach (Landkreis Forchheim) hat die Polizei einen Mann festgenommen. Die Tat habe sich am Sonntagnachmittag "im häuslichen Bereich in dem Anwesen" ereignet, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Sonntagabend mit. Der Tatverdächtige wurde am Tatort festgenommen. Zum Todesopfer gab es zunächst keine Angaben. "Derzeit können aufgrund der aktuell laufenden Ermittlungen keine weiteren Informationen bekanntgegeben werden", hieß es.



