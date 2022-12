Tödlicher Verkehrsunfall bei Regensburg

Ein Warndreieck steht an einem Unfallort. −Foto: Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen in der Oberpfalz ist ein 92-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 55 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag bei Wolfsegg (Landkreis Regensburg) schwer verletzt, wie die Polizei am Abend weiter mitteilte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Regensburg gebracht. Der 92-Jährige hatte nach ersten Ermittlungen beim Abbiegen den aus Richtung Regensburg kommenden Wagen der Frau übersehen. Zur Klärung der genauen Unfallursache sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, sagte der Polizeisprecher.



© dpa-infocom, dpa:210224-99-577654/3