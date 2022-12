Tirol-Urlaub endet für 45 Reisende mit Unfall

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle. −Foto: Foto: picture alliance/Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Kleiner Unfall, große Auswirkung: 45 Gäste eines Reisebusses auf dem Weg nach Leipzig sind kurzerhand für mehrere Stunden im oberfränkischen Münchberg gestrandet. Zuvor war ein 78-Jähriger auf den Bus aufgefahren, als dieser an einer roten Ampel stand, wie die Polizei am Montag berichtete.



Durch den Aufprall am Sonntagnachmittag wurde der Bus den Angaben zufolge so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste, die auf der Rückfahrt von einer Urlaubsreise in Tirol waren, kamen bis zum Eintreffen eines Ersatzbusses in den Räumen der Feuerwehr Münchberg unter.



© dpa-infocom, dpa:210906-99-108839/2