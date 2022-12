Thai-König zur Kasse gebeten: Gemeinde Tutzing startet Gutachten

Im Fall des thailändischen Königs Rama X., der in Bayern seit 2018 keine Zweitwohnungssteuer zahlt, wendet sich das Blatt.









Die Gemeinde Tutzing, die für das Anwesen des schwerreichen Monarchen am Starnberger See zuständig ist, will mit einem Gutachten die Jahresnettokaltmiete der 1400-Quadratmeter-Villa schätzen lassen, um die Steuer zu erheben. Insgesamt geht es um mehrere Hunderttausend Euro.



Recherchen der Tutzinger Liste (TL) brachten vor über einem Jahr den Stein ins Rollen. Der Bürgerverein, der einen Sitz im Gemeinderat hat, rechnete vor: Die Gemeinde nahm seit 2016 rund 124 000 Euro pro Jahr an Zweitwohnungssteuer ein.