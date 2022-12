Teststation: Rekordansturm auf Hochfelln Nord in Bergen

Zügige Abfertigungsroutine herrschte am Montag an der Teststation Hochfelln Nord in Bergen im Chiemgau. Wir haben uns umgeschaut.



Rund 50 Minuten dauerte dort im Durchschnitt die Abfertigung der einzelnen Autos von Urlaubsrückkehrern. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte dort das private Unternehmen Eurofin den Testbetrieb im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übernommen.



Ebenso wickelt Eurofin den Covid 19-Test an den Flughäfen in München und Nürnberg ab. Die international führende Laborgruppe mit einem Jahresumsatz von 4,5 Milliarden Euro ist mit über 47.000 Mitarbeitern und mehr als 900 unabhängigen Unternehmen in über 50 Ländern aktiv.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?