Testnachweis, Pool-Test, Impfung: Das gilt an Schulen und Kitas

−Symbolbild: Michael Reichel/dpa

Das bayerische Kabinett hat am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Themen waren unter anderem Pool-Tests in Kitas, eine Testnachweispflicht für ungeimpfte Kita-Beschäftigte sowie die Impfstrategie für Kinder und Jugendliche.



Lesen Sie auch:

- "Dr. Kasperl" von der Puppenkiste wieder im Corona-Einsatz



Je kleiner die Kinder, desto problematischer ist der Umgang mit der Corona-Pandemie: Einerseits gibt es (noch) keine Impfungen speziell für die Kleinsten, andererseits tun sie sich bisweilen mit den Corona-Tests ein wenig schwer. Um dennoch die Kindertagesbetreuung offen und Corona draußen zu halten, hat sich das Bayern-Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag darauf verständigt, PCR-Pool-Tests staatlich zu fördern.









"Künftig können die Landkreise und kreisfreien Städte in Abstimmung mit den Trägern entscheiden, welches Testverfahren sie in den einzelnen Kitas, Heilpädagogischen Tagesstätten und in der Kindertagespflege durchführen wollen. Wenn sich eine Kommune gemeinsam mit den Trägern für PCR-Pool-Tests entscheidet, diese in eigener Verantwortung beschafft, anbietet und durchführt, erstattet der Freistaat die entstehenden angemessenen Kosten über Kostenpauschalen", heißt es in einem Papier der Staatskanzlei.



Die zuständige Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) bat allerdings um etwas Geduld - die Regelung werde "nicht gleich morgen umgesetzt werden". Bereits vergangene Woche hatte sie zudem angekündigt, dass Kita-Eltern Berechtigungsscheine erhalten würden, mit denen sie Tests kostenlos in der Apotheke besorgen könnten. "Damit besteht ein echtes Wahlrecht: Selbsttests aus den Apotheken oder selbst beschaffte PCR-Pool-Tests", heißt es in dem Papier weiter.



Kommende Woche soll Trautner die mit den Ministerkollegen und den Kommunen abgestimmte Regelung dem Kabinett zur endgültigen Entscheidung vorlegen.



Sieben Kitas in Bayern ganz geschlossen



Ebenfalls bereits vergangene Woche angekündigt: Ab kommendem Montag, 20. September, ist der Zutritt zu Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogischen Tagesstätten den Beschäftigten (sofern sie nicht geimpft oder genesen sind) nur erlaubt, wenn sie drei Mal wöchentlich einen negativen Testnachweis erbringen oder sich einem Selbsttest unterziehen.



Von insgesamt rund 10.200 Kita-Einrichtungen in Bayern sind nach aktuellem Stand 139 coronabedingt von der Schließung einzelner Gruppen betroffen, lediglich sieben seien ganz geschlossen, so Trautner. Vergangene Woche war nur eine Kita ganz geschlossen. "Unser oberstes Ziel ist, die Kitas offen zu halten", so Trautner.



Letzteres gelte auch für Bayerns Schulen, betonte Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung. Ziel sei, das komplette Schuljahr im Präsenzunterricht anzubieten. Wie viel Normalität durch die Abkehr von der Inzidenzregel und der Einführung der 3G-Regel bereits wieder an die Schulen zurückgekehrt sei, könne man daran erkennen, dass erstmals wieder Einschulungsfeiern mit der Familie stattgefunden hätten. Piazolo hatte das Konzept für den Schulbeginn - Tests, Maske bis Ende September auch im Unterricht, verkürzte Quarantäne mit Freitesten nach fünf Tagen , keine Quarantäne für Geimpfte und Genesene - bereits vergangene Woche vorgestellt.



Die Krankenhaus-Ampel steht auf Grün



Zentral an den Schulen: Das Thema Impfen - das nach der Empfehlung durch die Stiko auch für Zwölfjährige nun zusätzlich Fahrt aufnimmt: 25 Prozent der Über-Zwölfjährigen ist laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bereits vollständig geimpft, 34 Prozent hätten eine Erstimpfung erhalten.



An der Gesamtlage ändere sich nach derzeitigem Stand nichts, so Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU). "Die Krankenhaus-Ampel steht auf Grün". Der Warnwert von 1200 mit Corona-Patienten belegten Krankenhausbetten, ab dem die Ampel auf Gelb springe, werde bei weitem nicht erreicht - derzeit seien es 297. Vergangene Woche habe der Wert aber noch bei 271 gelegen. Rot würde die Ampel, sobald 600 Intensivbetten belegt seien - tatsächlich seien es derzeit aber 238. Alelrings: "Vergangene Woche waren es 183 Betten", so Herrmann, und: "Neun von Zehn sind Ungeimpft."